Сечин і Кадиров спростували повідомлення про конфлікт між ними

Головний виконавчий директор ПАТ "НК Роснефть" Ігор Сечин і голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявили про намір звернутися в суди в зв'язку з публікаціями в ЗМІ про конфлікт між ними на грунті продажу активів компанії чеченським владі.

"Опубліковані та тиражовані домисли є свідомо бездоказовій і свідомою брехнею, в зв'язку з чим ми змушені розглянути перспективи звернення до судів різних юрисдикцій", - йдеться в спільній заяві Сечіна і Кадирова, опублікованому на сайтах "Роснефти" і уряду Чечні.

Автори заявили, що їх пов'язують "багаторічні і багатосторонні поважні ділові та людські відносини", і вони конструктивно вирішують всі виникаючі в процесі спільної роботи питання.

Сечин і Кадрів назвали "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, тобто кримінально карне діяння" заяви про "чеченський слід" у теракті в метро Петербурга.

Вони також звернули увагу на те, що публікацію "розтиражували ресурси, що фінансуються структурами екс-глави ЮКОСа Ходорковського".

Раніше про конфлікт між президентом "Роснефти" Ігорем Сечіним і главою Чечні Рамзаном Кадировим написала газета The Financial Times. За твердженням видання, критика глави Чечні на адресу "Роснефти" нібито стала приводом для перевірки версії про зв'язок з Чечнею виконавця теракту в метро Петербурга.