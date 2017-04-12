Політика

22:36 12.04.2017

Росія блокувала проект резолюції РБ ООН по хіматаці в Сирії

Росія в середу наклала вето на резолюцію Радбезу ООН по хіматаці в Сирії.

Документ підтримали 10 членів РБ ООН. 2 проголосували проти, 3 - утрималися.

Разом з Росією проти проекту резолюції проголосувала Болівія. Утрималися від голосування Китай, Ефіопія і Казахстан.

4 квітня ЗМІ повідомили про атаку в сирійському місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб за допомогою боєприпасів з отруйними речовинами, в результаті якої, за деякими даними, загинули не менше 86 осіб. Опозиціонери звинуватили у вчиненні цього на сирійський уряд. У Дамаску звинувачення відкидають.

У запропонованому "західною трійкою" - Великобританією, Францією і США - проект резолюції РБ засуджується використання хімічної зброї в Сирії, зокрема здійснена 4 квітня атака.

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