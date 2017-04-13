Тимошенко називає урядовий законопроект "Про ринок електроенергії" корупційним

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє про корупційну складову в урядовому законопроекті №4493 "Про ринок електричної енергії України".

"До ринку це не має жодного відношення, це грубо корупційний лобістський закон, який забирає в українців дешеві атомну і гідроенергію... Будуть введені спеціальні посередники, що купуватимуть у держави дешеву атомну і гідроелектроенергію, а продавати вам будуть утридорога", - сказала Ю. Тимошенко журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.

За її словами, фракція "Батьківщина" зробить все, щоб цей законопроект не був ухвалений. При цьому Ю. Тимошенко зазначила, що в залі досягнуто консенсус щодо цього закону і його мають намір підтримати фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Радикальна партія" і "Самопоміч".

"Я не здивована, що за цей закон голосуватимуть "БПП" і "Народний фронт", або "Радикальна партія". Я здивована, що за нього проголосує "Самопоміч", - зазначила Ю. Тимошенко.