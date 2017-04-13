Політика

12:25 13.04.2017

Антикорупційна стратегія реалізована лише на 60% - експерти

Експерти Центру політико-правових реформ (ЦППР) констатували недостатньо ефективну діяльність щодо реалізації антикорупційних програм.

Згідно з висновками з оцінкою ефективності ведення державної антикорупційної політики, загальний рівень реалізації заходів Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки не перевищує 60%.

За словами експерта ЦППР Дмитра Калмикова, стратегію, що складається з 44 антикорупційних пунктів, виконано вчасно лише 20%.

Крім того, експерти відзначають відсутність інституційної системи протидії корупції. "Немає адекватного переліку корупційних злочинів", - уточнив директор із наукового розвитку ЦППР Микола Хавронюк на прес-конференції в четвер у Києві.

Він також відзначив низьку ефективність роботи Національного антикорупційного бюро України. "Що стосується діяльності спеціально створеної для боротьби з корупцією НАБУ, то його детективами в 2016 році направлено до суду лише 69 кримінальних проваджень", - резюмував експерт.

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