Політика

12:36 13.04.2017

Рада ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Мальтою

Верховна Рада 280 голосами підтримала в четвер закон про ратифікацію Конвенції між урядами України та Мальти про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, необхідність укладення цієї конвенції пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України та Мальти, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, де одержувач доходу є резидентом, а також у державі, де здійснюється діяльність, у зв'язку з якою виникає дохід.

"Тому ця конвенція сприятиме, по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобігання ухиленню від податків, і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - йдеться в пояснювальній записці.

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