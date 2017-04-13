Необхідність декларування для активістів ослабить громадянське суспільство - експерт

У Transparency International Україна упевнені, що останні правки до закону про протидію корупції щодо необхідності декларування громадськими активістами доходів та активів спрямовані на послаблення громадянського суспільства, а також не виключають перевірок окремих активістів.

"На жаль, влада розглядає громадськість як опонентів, як ворогів... Останні правки Порошенко-Чорновол спрямовані на те, щоб суттєво ослабити громадянське суспільство", - сказав експерт Transparency International Україна Олександр Калітенко на прес-конференції в Києві в четвер.

Він також висловив думку, що можна очікувати перевірок окремих активістів боротьби з корупцією у зв'язку з необхідністю декларування доходів та активів.

"Державна політика не є ефективною у сфері запобігання корупції, тому громадськість могла б приєднатися до того, щоб наша антикорупційна реформа стала потужнішою. На жаль, залучення громадськості до моніторингу антикорупційної реформи в попередні роки було недостатнім", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила законопроект №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів" (керівників або членів найвищого органу управління громадських об'єднань, які провадять діяльність із протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

27 березня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав зміни до законодавства про електронне декларування і передав його на підпис президентові.

Того самого дня президент України П.Порошенко повідомив, що проведе консультації в Адміністрації президента щодо ухвалених парламентом змін до законодавства стосовно е-декларування.

Закон був опублікований у газеті "Голос України" 29 березня і, відповідно, набув чинності 30 березня.

Цим законом продовжено до 1 травня 2017 року термін подання е-декларації для осіб, які подають таку декларацію вперше.