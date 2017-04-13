Політика

13:45 13.04.2017

Президент звернеться з посланням до Ради у вересні - джерело

Президент України Петро Порошенко звернеться із щорічним посланням до Ради у вересні 2017 року, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело Верховної в Адміністрації президента.

"Послання заплановано на осінь, вересень", - розповів співрозмовник агентства.

Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що в Адміністрації президента України готують щорічне послання глави держави до Верховної Ради, воно частково ґрунтуватиметься на аналізі роботи уряду

"Воно (послання – ІФ) готується", - сказала І. Луценко, пояснивши при цьому, що в Адміністрації президента хочуть проаналізувати роботу уряду в частині того, як реалізуються реформи, ініційовані зокрема президентом України.

"Його щорічне послання буде сформовано, частково присвячено тому, як втілюються реформи, ініційовані на раді реформ президента", - сказала представник президента.

Попереднє послання П. Порошенко на Раді було у вересні 2016 року.

Регламент Верховної Ради передбачає, що парламент заслуховує щорічні послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни. У відповідності зі ст. 167, щорічне послання глави держави проголошується до 31 березня.

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