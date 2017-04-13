Політика

14:32 13.04.2017

Комітет Ради відхилив законопроект про окуповані території

Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування відхилив законопроект №3593-д "Про тимчасово окуповані території України", повідомляється на офіційному сайті Всеукраїнського об'єднання "Самопоміч".

"На жаль, на засіданні комітету законопроект про тимчасово окуповані території був відхилений. При цьому я не почув жодного зауваження по суті доопрацьованого робочою групою документа", - заявив голова робочої групи з підготовки законопроекту, народний депутат фракції "Самопоміч" Любомир Зубач.

За його словами, члени комітету, народні депутати з фракцій "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", придумали формальні причини: "не встигли ознайомитися", "не розуміємо текст, який розглядається", "законопроект потрібно перереєструвати".

Л. Зубач пообіцяв, що найближчим часом у Верховній Раді буде зареєстрована нова редакція законопроекту.

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