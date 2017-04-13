Політика

19:05 13.04.2017

ВР відхилила законопроект щодо коригування "закону Савченко"

Верховна Рада відхилила законопроект, який передбачає зміну порядку зарахування терміну попереднього ув'язнення до терміну позбавлення волі.

За відповідний законопроект (№5259) про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування терміну попереднього ув'язнення проголосували 209 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226 голосів) на засіданні в четвер.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія повернутися до голосування за ініціативу і відмовилися направити її на повторне друге читання в профільний комітет.

Законопроект передбачав, що попереднє ув'язнення зараховується судом до терміну відбування покарання з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Після закінчення 12 місяців попереднього ув'язнення, якщо особа засудили до відбування покарання у вигляді позбавлення волі, суд зараховує термін покарання: один день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі.

Якщо засуджений вчинив злочин повторно, суд зараховує один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі незалежно від тривалості попереднього ув'язнення.

Крім того, в законопроекті прописано механізм зарахування термінів попереднього ув'язнення в разі, якщо особа засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

ВАЖЛИВЕ

ВР схвалила звільнення Білоуса з посади Глави фонду держмайна

Група нардепів обіцяє вдатися до акцій, якщо Рада не розгляне законопроект про вибори за відкритими списками

Ситуація в Україні залишається перешкодою на шляху до покращення відносин РФ і США – Тіллерсон

Кожен п'ятий законопроект Кабміну стає законом, урядові ініціативи підтримує опозиція - КВУ

В Європі не може бути безпеки, доки РФ не припинить войовничої зовнішньої політики - МЗС України щодо комюніке G7

ОСТАННЄ

ВР узаконила приватну детективну діяльність в Україні

"Батьківщина" подала до ЦВК заявку на проведення 19 квітня зборів групи для організації референдуму про заборону продажу с/г землі

Парубій пропонує спікерам парламентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону приєднатися до звернення про загрозу РФ

ВР ратифікувала міжурядову угоду з Ізраїлем про спільне кіновиробництво

Комітет Ради відхилив законопроект про окуповані території

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА