Мінський процес створює умови для роботи з безпеки та звільнення заручників - Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін вважає, що українська сторона не повинна відмовлятися від участі в переговорному процесі, який відбувається в Мінську, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Необхідно їздити, тому що це створює умови передусім для роботи за двома напрямами - безпеки, хоча ви знаєте, що бойовики не виконують домовленостей, яких було досягнуто... Друге - є можливість продовжити переговори щодо повернення заручників", - сказав він під час круглого столу "Торгівельна блокада Донбасу: втрати чи здобутки?" в Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про доцільність поїздок до Мінська.

В.Горбулін також наголосив, що Мінськ є єдиним переговорним майданчиком, за допомогою якого Україна має можливість доносити до відома широкої громадськості інформацію про те, що відбувається в ОРДЛО.

Він також зазначив, що залучення до цього переговорного процесу Великої Британії та/або США значно посилило б позиції України.