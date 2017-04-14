До ВР внесли проект постанови про скасування ухвалення закону про ринок електроенергії - Власенко

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону про ринок електричної енергії, повідомив народний депутат із фракції "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Щойно зареєстрували постанову, яка пропонує скасувати голосування за законопроект про ринок електричної енергії", - сказав С.Власенко журналістам у парламенті в п'ятницю.

Він нагадав, що, згідно з регламентом, у разі внесення до парламенту проекту постанови про скасування голосування того чи того закону спікер Верховної Ради Андрій Парубій не має права підписувати ухвалений закон доти, доки проект постанови про його скасування не буде розглянуто в сесійній залі.

На сайті Верховної Ради проект постанови про скасування рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону про ринок електричної енергії України зареєстровано в п'ятницю, 14 квітня, під №4493-п. Авторами проекту постанови є народні депутати з фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв та Сергій Власенко.