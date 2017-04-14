Політика

15:13 14.04.2017

До ВР внесли проект постанови про скасування ухвалення закону про ринок електроенергії - Власенко

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону про ринок електричної енергії, повідомив народний депутат із фракції "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Щойно зареєстрували постанову, яка пропонує скасувати голосування за законопроект про ринок електричної енергії", - сказав С.Власенко журналістам у парламенті в п'ятницю.

Він нагадав, що, згідно з регламентом, у разі внесення до парламенту проекту постанови про скасування голосування того чи того закону спікер Верховної Ради Андрій Парубій не має права підписувати ухвалений закон доти, доки проект постанови про його скасування не буде розглянуто в сесійній залі.

На сайті Верховної Ради проект постанови про скасування рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону про ринок електричної енергії України зареєстровано в п'ятницю, 14 квітня, під №4493-п. Авторами проекту постанови є народні депутати з фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв та Сергій Власенко.

ВАЖЛИВЕ

Геращенко закрила засідання ВР, нардепи зберуться за місяць

Нардеп Савченко незабаром оприлюднить програму партії, яку очолила

Блокада окупованих територій Донбасу сповільнить реінтеграцію - Горбулін

ВР відхилила законопроект щодо коригування "закону Савченко"

ВР схвалила звільнення Білоуса з посади Глави фонду держмайна

ОСТАННЄ

Мінський процес створює умови для роботи з безпеки та звільнення заручників - Горбулін

"Опоблок" і "Відродження" хочуть, щоб ВР працювала 24-28 квітня

ВР узаконила приватну детективну діяльність в Україні

"Батьківщина" подала до ЦВК заявку на проведення 19 квітня зборів групи для організації референдуму про заборону продажу с/г землі

Парубій пропонує спікерам парламентів країн Балтійсько-Чорноморського регіону приєднатися до звернення про загрозу РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА