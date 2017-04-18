Рева за скасування обмеження максимальної суми доходу для сплати ЄСВ

Міністр соціальної політики Андрій Рева виступає за скасування обмеження максимальної суми доходу, з якої нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), 25 прожитковими мінімумами для працездатних громадян.

"Ви знаєте, скільки отримує за контрактом глава "Укрпошти"? Як міністр соцполітики, я за високі зарплати. Мене непокоїть інше: з якої суми він сплачує ЄСВ?...З 40 тис. грн, це верхня межа. Я не проти, щоб він отримував мільйон, але нехай 220 тис. грн віддасть пенсіонерам", - сказав міністр в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

При цьому він зазначив, що виступає за скасування такого обмеження.

"Це моя пропозиція. Але всі кричать, що буде тінізація, і всі сховаються. Хто ще не сховався?", - заявив міністр.

Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі – 1,6 тис. грн), встановленого законом, на яку нараховується ЄСВ.