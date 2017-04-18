Синютка: Я дедалі менше вірю, що Львів зможе побудувати сміттєпереробний завод

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка скептично оцінює можливість реалізації заявлених керівництвом Львова планів щодо спорудження заводу з переробки твердих побутових відходів.

"Нам дуже хотілося б, щоб Львів побудував завод, але дедалі менше я в це вірю", - сказав О.Синютка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що не вірить у те, що можна зробити щось велике, не вирішивши дрібних проблем.

"Завжди велике можуть зробити ті, хто зробив щось маленьке. А поки що є проблеми навіть у дрібницях", - сказав голова Львівської ОДА.

За словами О.Синютки, у нього відбулася "дуже відверта розмова" з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон щодо проекту заводу з переробки відходів, який для Львова має розробити французька компанія "Ежіс".

"Мені дуже хотілося б, щоб це не були гроші, викинуті на вітер, а щоб це був хоча б якісний документ", - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, Львів і французька компанія "Ежіс" підписали договір на розробку плану рекультивації звалища в Грибовичах і проекту нового комплексу з переробки відходів. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "Ежіс" наприкінці квітня поточного року обере найбільш відповідне місце для будівництва заводу.

Керівництво Львова планує побудувати комплекс із переробки ТПВ за кошти кредиту від Європейського інвестиційного банку.

Повний текст інтерв'ю з О.Синюткою буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"