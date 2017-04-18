На Львівщині вживають превентивних заходів для недопущення провокацій на міжнаціональному ґрунті - голова ОДА

У Львівській області влада вживає серйозних превентивних заходів, щоб не допустити провокацій на міжнаціональному ґрунті, заявив в інтерв'ю голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Місця провокацій можуть бути дуже різні - від безлюдних місцевостей, як Гута-Пеняцька, і до Генерального консульства у Львові, розміщеного майже в центрі міста. Ми застосовуємо дуже серйозні заходи превентивного характеру. Якби їх не було, то ми не затримали б автобус із групою, що планувала влаштувати провокацію біля прикордонного переходу в Мостиському районі. Врешті-решт, не була б проведена спецоперація із затримання людей, які хотіли блокувати автодорогу на Рава-Руську біля села Гряда", - сказав О. Синютка в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що за провокаціями в Гуті-Пеняцькій та спробами перекриття трас з антипольськими гаслами стоять ті самі люди, але не став озвучувати якихось подробиць, посилаючись на таємницю слідства.

На думку голови Львівської ОДА, провокації не досягли поставлених завдань, а навпаки, представили жителям області докази того, що гібридна війна ведеться не лише на Донбасі.

"Мені здається, якраз навпаки - наші люди зрозуміли, що гібридна війна - це і стрільба на Донбасі, але це також і провокації у нас на заході, це бажання посварити, збурити спокій і не допустити розвитку", - сказав О.Синютка.

Повний текст інтерв'ю О. Синютки буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"