НАБУ оспорює в судах зобов'язання держпідприємств на суму понад 2 млрд грн

Станом на середину квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро України направило до суду 25 позовів про визнання недійсними угод між суб'єктами господарювання, які повністю або частково належать державі, та іншими особами на загальну суму понад 2 млрд грн. Позови були підготовлені за матеріалами кримінальних проваджень, які розслідують детективи НАБУ.

"Більшість угод, скасування яких домагається НАБУ, стосуються підприємств енергетичної галузі, виробничих підприємств та транспорту і, на думку детективів, завдали істотної шкоди інтересам держави. Найбільша сума грошового зобов'язання за однією угодою перевищує 700 млн грн", - повідомляє у вівторок прес-служба НАБУ.

В інформації зазначено, що наразі у 13 справах за позовами НАБУ суди першої інстанції прийняли рішення, три з яких набули законної сили. Позовна робота триває.