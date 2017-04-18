Єгор Соболєв: На посаду аудитора НАБУ від ВР є два "сильні" претенденти - із США та Іспанії

Дві людини з досвідом прокурорської діяльності в США та Іспанії підтвердили свою участь у конкурсі на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від Верховної Ради, повідомив голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв.

"Ви знаєте, що наш комітет оголосив конкурс. Із сильних кандидатів у нас уже є підтвердження від американського прокурора Марти Борщ (Martha Boersch) і від іспанського прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам дуже приємно", - сказав він під час зустрічі в комітеті з представниками програми "USAID Рада" у вівторок у Києві.

"Проте якщо у вас є серед своїх знайомих, партнерів інші люди, які можуть дозволити парламенту не помилитися з вибором потужного аудитора Антикорупційного бюро, будемо вам вдячні", - додав народний депутат.

Є.Соболєв нагадав, що заявки на участь у конкурсі приймають до 3 травня.

Як повідомлялося, 21 березня Верховна Рада не змогла делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ (за нього проголосували 200 парламентарів за мінімально необхідних 226).

Перед цим голова парламенту Андрій Парубій виніс на рейтингове голосування кандидатури як Н.Брауна, так і другого кандидата - Роберта Сторча. Під час рейтингового голосування перший кандидат набрав більше голосів, після чого його кандидатуру винесли на голосування для затвердження незалежним аудитором НАБУ.