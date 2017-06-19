Політика

14:33 19.06.2017

Березюк голодує біля будівлі Адміністрації президента

Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує біля стін Адміністрації президента на вул. Банковій у центрі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", він розмістився на сходах будівлі.

Раніше цього дня О.Березюк на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту оголосив голодовку на знак підтримки жителів Львова і протесту проти дій центральної влади.

"Вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, як лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення, хоча не думав, що прийматиму це рішення в XXI столітті, - я оголошую голодовку", - сказав він на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в Києві в понеділок.

У понеділок, 19 червня, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), які нікуди вивозити, а центральна влада мовчить у відповідь на прохання Львова про допомогу.

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