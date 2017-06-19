Законопроект стосовно Донбасу дозволяє запроваджувати воєнний стан на розсуд президента України

Законопроект про відновлення суверенітету України над ОРДЛО передбачає заміну антитерористичної операції на військову операцію і дозволяє запроваджувати воєнний стан на розсуд президента України, повідомив народний депутат із фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук.

"Відбулося засідання робочої групи з доопрацювання законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України", раніше анонсованої секретарем РНБО О.Турчиновим. Робота над законопроектом закінчується (йде погодження деяких деталей), незабаром побачимо його в Раді", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За його словами, проект закону, по суті, пропонує замінити АТО "військовою операцією, керованою не СБУ (як нині в режимі АТО), а Оперативним штабом".

"Загальне керівництво Оперативним штабом здійснюватиме президент як Верховний головнокомандувач, з питань оборони також керівництво здійснює Генштаб. Президентові надається право і вирішувати питання використання сил та засобів ЗСУ в операції, і залучати інші силові структури, але під загальним керівництвом військових", - повідомив нардеп.

Усі нинішні військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації, як зазначив Д.Тимчук, також "замикатимуться" на Оперативному штабі.

Також, за його словами, законопроект дозволяє запроваджувати воєнний стан на розсуд президента України.

Він також наголосив, що ухвалення цього законопроекту в жодному разі не означатиме відмови України від Мінських домовленостей.

"Навпаки, після фактичної відмови Росії від Мінських угод ухвалення цього законопроекту і переформатування АТО дасть змогу вдихнути життя в Мінський процес, зміцнивши найважливішу складову - стосовно питань безпеки. Україна, як і раніше, робить ставку на політико-дипломатичний спосіб вирішення конфлікту на Донбасі. Проте захистити себе і змушувати будь-яким способом Росію до виконання "Мінська" - наше святе право і обов'язок", - вважає нардеп.

Д.Тимчук зазначив, що зрив Москвою Мінського процесу, коли на початку 2017 року Росія визнала "документи" так званих "ЛНР"/"ДНР", запровадила в окупованих районах Донбасу "рублеву зону" і забрала українські підприємства під виглядом "націоналізації", змушують Україну "форсувати питання визнання цих територій окупованими і переформатувати АТО, оскільки поняття деокупації та антитерористичної операції несумісні".

У свою чергу автор статті в тижневику "Дзеркало тижня" зазначає, що законопроект, покликаний змінити формат АТО, передбачає створення оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Автор зазначає, що в новому законопроекті про тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, який був представлений минулого тижня для закритого обговорення експертами та політиками, акцент зроблено на завданнях держави, спрямованих на звільнення окупованих територій.

Документ складається з двох компонентів. "Перший: у загальних рисах на законодавчому рівні визначається комплекс силових і дипломатичних кроків, які мають забезпечити звільнення окупованих територій. Другий: створюється правовий механізм використання збройних сил на Донбасі", - йдеться в статті.

За словами автора, новий законопроект передбачає визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями; при цьому "в законопроекті не зазначено, хто саме є окупантом, хоча водночас Росія і названа агресором, але знову ж таки, якось туманно".

Крім того передбачається створення замість штабу АТО Оперативного штабу з широкими повноваженнями, якому будуть підпорядковані всі армійські та силові структури, військово-цивільні адміністрації.

"По-третє, законопроект передбачає, що глава держави на час дії закону... може приймати рішення про застосування Збройних сил та інших військових формувань, а також про запровадження воєнного стану", - йдеться в статті.

Також автор статті зазначає, що "в законопроекті є постійні відсилання до Мінського процесу, а формулювання такі, що дозволяють, наприклад, провести вибори на контрольованих українським урядом територіях Донецької та Луганської областей".

Раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила в понеділок, що роботу над законопроектом "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" незабаром буде завершено і його буде винесено на засідання РНБО.