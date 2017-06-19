Стець вважає, що Мінінформполітики має очолити Джапарова

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець нагадує, що подає у відставку через стан здоров'я, і вважає, що його на посаді повинна змінити чинний перший заступник Еміне Джапарова.

"Я виписався з лікарні. Моя відставка дійсно за станом здоров'я, інших версій просто немає. У мене чудові стосунки з президентом, прем'єр-міністром, членами уряду", - сказав він на прес-конференції в понеділок у Києві.

Ю.Стець також повідомив, що вже обговорив "з президентом і прем'єром,... що наступним міністром інформаційної політики має стати Джапарова".

Він висловив сподівання, що Верховна Рада України прийме його відставку до парламентських канікул.

"Для мене важливо, щоб усі проекти й напрацювання були завершені до закінчення моєї каденції. І я сподіваюся, що уряд прийме дві важливих стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу і Криму", - повідомив міністр.