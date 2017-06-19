Тарута пропонує перейти від Мінського переговорного формату Донбасом до "Віденського формату"

Переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Сході України потребує перезавантаження й переходу від так званого Мінського до "Віденської формату" за участю США, вважає народний депутат України Сергій Тарута (позафракційний).

"Мінський формат повністю себе вичерпав... Жодна з трьох груп (політична, економічна, гуманітарна в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі - ІФ) не дає результату, тому треба повністю перезавантажити систему. Перейти до Віденського формату", - сказав Тарута журналістам у понеділок в Києві.

Обґрунтовуючи свою пропозицію, парламентар підкреслив, що Австрія - нейтральна країна і має великий досвід урегулювання різних конфліктів. "Думаю, і президент Франції, і канцлер Німеччини погодяться", - зазначив С. Тарута.

Він припустив, що на такий формат, швидше за все, погодиться і президент США, в той час як він не захоче брати участь у "Нормандськими форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), "оскільки це буде означати, що ти граєш за умовами Парижа".

На думку народного депутата, Україна повинна "сформувати потужну групу, а не таких представників, які нічого не вирішують". За його словами, до цієї групи мають увійти і "представники Донбасу". "І я готовий увійти в цю групу", - підкреслив С. Тарута.

Відповідаючи на питання, чи знайомий він із законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України", Тарута відповів негативно.

"На жаль, ніхто з депутатів його не бачив, крім тих, хто був на зустрічі із секретарем РНБО", - сказав Тарута.