Політика

16:50 19.06.2017

У МЗС України дякували за продовження "кримського пакета" санкцій Радою ЄС

В Україні вдячні за послідовну політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму та ухвалення Радою ЄС у закордонних справах за процедурою "без обговорення" рішення продовжити на 12 місяців термін дії "кримського пакета" санкцій проти держави-агресора, йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства, опублікованому на офіційній сторінці МЗС.

"Ми високо цінуємо і постійну увагу ЄС до розвитку ситуації в окупованому Криму, яка характеризується серйозними системними порушеннями в галузі прав людини... Підтримка ЄС і партнерів є ключовою для відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародного права", - йдеться в коментарі.

У МЗС зазначають, що політика санкцій з боку міжнародних партнерів України і послідовне засудження дій Кремля "є одним з ефективних інструментів міжнародного тиску на державу-окупанта". "Розраховуємо також на продовження терміну дії секторних і економічних санкцій ЄС проти Росії до повної імплементації нею своїх міжнародних зобов'язань і припинення агресії проти України в Криму і на Донбасі", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, Європейський Союз затвердив рішення про продовження обмежувальних заходів щодо Росії за незаконну анексію Криму і Севастополя до 23 червня 2018 року.

Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, таке рішення було ухвалено в понеділок у Люксембурзі в рамках засідання міністрів закордонних справ ЄС. Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаніям, заснованим в ЄС. Їх дія обмежена територією Криму і Севастополя.

Санкції, зокрема, включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання.

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