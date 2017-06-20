Опубліковано рішення щодо продовження санкцій ЄС стосовно Росії

Постанова Ради ЄС від 19 червня про продовження на рік, до 23 червня 2018 року, обмежувальних заходів для Росії в зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя опубліковане у вівторок в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

"Це рішення набуває чинності наступного дня після публікації в "Офіційному журналі "Європейського Союзу", - сказано в юридичному акті.

Ця категорія санкцій передбачає заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт низку товарів і технологій в Крим і Севастополь для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, а також для нафтогазової та гірничої галузей.

"Як зазначено в заяві від 17 березня 2017 року високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС, Євросоюз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і залишається рішуче налаштованим повністю реалізовувати політику невизнання", - повідомила напередодні у своєму комюніке Рада ЄС.