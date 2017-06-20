Політика

10:40 20.06.2017

Палата представників американського Конгресу відклала голосування щодо санкцій проти РФ

Лідери республіканців в палаті представників Конгресу США спрямували законопроект про нові односторонніх американських санкцій проти Росії на вивчення в комітет у закордонних справах, повідомило агентство Associated Press.

Раніше законопроект був прийнятий американським сенатом.

Це викликало невдоволення деяких конгресменів, зокрема республіканців.

Зокрема, представник демократів у комітеті із закордонних справ Еліот Енгел вважає, що відстрочка голосування може дати президенту Дональда Трампу і його команді можливість "послабити законопроект".

"Республіканське керівництво повинно негайно розглянути законопроект, щоб палата представників проголосувала за нього і відправила президенту на підпис", - йдеться в заяві конгресмена.

Він додав, що інакше "у Білого дому з'явиться час на те, щоб послабити ключові заходи, які покликані притягти Кремль до відповідальності".

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