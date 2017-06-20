Розенблат запевняє в готовності співпрацювати з НАБУ щодо ситуації навколо затримання його помічника

Народний депутат України Борислав Розенблат (фракція "Блок Петра Порошенко") заявляє, що в разі виклику його детективами Національного антикорупційного бюро готовий дати свідчення у ситуації навколо затримання його помічника, але поки що його НАБУ не допитувало.

"НАБУ мене не допитувало. Вчора сам поїхав туди, щоб з'ясувати ситуацію, але зі мною ніхто не зустрівся. Я найняв адвокатів, вони працюють", - написав Б.Розенблат на своїй сторінці в Фейсбуці у вівторок.

Він також запевнив: "Якщо буде виклик у НАБУ, то я, звичайно, піду. Я готовий до співпраці. Повністю впевнений у своїй правоті. Знаю, що ніяких протизаконних дій я не вчиняв".

За інформацією Б.Розенблата, його помічник досі затриманий.

Депутат розцінює сам факт затримання співробітниками НАБУ його помічника як помсту за його діяльність із легалізації видобутку бурштину: "Помста тих людей, з якими ми вже 2,5 року боремося з незаконний видобуток... Як доказ - зараз проходять обшуки у моїх помічників. Під всіма документами НАБУ, які я бачив, одна тема: написання законопроекту про легалізацію бурштину ".

"Так, я писав звернення до ГПУ з проханням розібратися з незаконною видачею чиновниками Держгеонадр спеціальних дозволів на видобуток бурштину в Житомирській області низці компаній. Після того, як я відрито заявив, що чиновники з Держгеонадр розбазарюють багаті на поклади бурштину землі, на мене пішла дуже сильна інформаційна атака", - підкреслює Б.Розенблат.

Напередодні стало відомо про затримання охоронця Б.Розенблата нібито на отриманні хабара в сумі $200 тис. За вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за який затримали охоронця, призначався двом парламентарям, зокрема народному депутату фракції "Народний фронт" Максиму Полякову.

Сам М.Поляков назвав дії НАБУ політичним замовленням, а також заявив про тиск на його дружину і помічників.