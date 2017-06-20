Між Україною та Угорщиною навесні 2018 року відкриється ще один прикордонний перехід

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень анонсував відкриття нового прикордонного пункту пропуску між Україною та Угорщиною навесні 2018 року.

"Сподіваємося, що ми зможемо розвивати прикордонні пункти і відкрити незабаром кілька нових. Найближчим часом планується відкриття "Надьгодош - Велика Паладь", який ми сподіваємося відкрити навесні наступного року", - сказав дипломат під час круглого столу "Угорський фактор у внутрішній політиці України" у вівторок у Києві.

Він також наголосив на важливості розвитку прикордонної інфраструктури в контексті отримання Україною безвізового режиму з Європейським союзом. "Туризм, подорожі між нашими країнами, великий потік людей і все більше на кордоні, - на жаль, не зовсім хороші умови", - додав Е.Кешкень.

С.Велика Паладь розташоване у Виноградівському районі Закарпатської області за 4км від місця сходження кордонів України, Угорщини та Румунії і за 7км від траси М26, що веде до пункту пропуску "Дякове-Халмеу" на українсько-румунському кордоні.

За даними Державної прикордонної служби України, наразі на кордоні України та Угорщини функціонує три міжнародні пункти пропуску: "Чоп (Тиса)-Захонь", "Лужанка-Береґшурань" і "Вилок-Тісабеч".