Законопроект щодо реінтеграції Донбасу не реєструватимуть у ВР, доки не повернеться Порошенко

Законопроект про державну політику щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі буде внесений до парламенту після повернення президента України Петра Порошенка з США, зазначає представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Блок Петра Порошенка" не схвалюватиме реєстрації цього закону до моменту, доки не приїде президент, не будуть узгоджені останні позиції ", - сказала І.Луценко журналістам у вівторок в Києві.

Парламентар додала, що до робочої групи з підготовки цієї ініціативи входять народні депутати фракцій "Народний фронт і "Блок Петра Порошенка", аналітики РНБО.

"Я думаю, що без президента, без його додаткових зауважень - а ви чуєте які, ґрунтовні зауваження президент робить щодо будь-яких ініціатив - цей законопроект не буде зареєстрований", - зазначила І.Луценко.

Як повідомлялося, 14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням триваэ розробка проекту закону по реінтеграцію Донбасу, що передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

13 червня, секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "лише посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території ".

Заступник глави фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук пояснював, що цей законопроект передбачає розширення можливості використання Збройних сил України на Донбасі: "Буде збудований замість оперативного штабу антитерористичної операції оперативний штаб, що міститиме всі наші військові підрозділи, які ми можемо використовувати, також сюди будуть інтегровані цивільні та військові адміністрації".

15 червня прес-служба РНБО повідомила, що експерти, які спеціалізуються на питаннях зовнішньої політики, безпеки і оборони, підтримали концепцію законопроекту "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей".

19 червня перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що робота над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" незабаром буде завершена і він буде винесений на засідання РНБО.

Того ж дня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що концепція законопроекту про реінтеграцію окупованих територій Донбасу наразі обговорюється, текст документа поки що не готовий.