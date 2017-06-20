Політика

18:12 20.06.2017

Після візиту до США Порошенка очікують у Брюсселі

Представництво Європейського Союзу в Україні повідомляє, що президента України Петра Порошенка очікують із візитом в Брюсселі після його поїздки до Вашингтона (США).

"Одразу після амбітного візиту до США очікуємо президента України в Брюсселі", - повідомляє Представництво ЄС в Україні на сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, у вівторок, 20 червня, президент України зустрівся з віце-президентом США Майком Перрі. Потім у нього мають відбутися переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня глава держави проведе переговори з міністром оборони Джеймсом Меттісом, з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, президентом Світового банку Джимом Ен Кімом.

Очікується, що за підсумками переговорів з Д.Трампом Порошенко поспілкується з представниками ЗМІ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко про зустріч з Трампом: Ми отримали тверду підтримку України з боку США

Порошенко і Трамп обговорили взаємодію щодо імплементації Мінських угод

Порошенко отримав запевнення у сприянні США щодо звільнення українських заручників у ОРДЛО і РФ

Порошенко не вбачає необхідності у зміні мінського формату у врегулюванні ситуації на Донбасі

Трамп доручив розширити співпрацю з Україною у військово-технічній сфері

ОСТАННЄ

Трамп: З президентом Порошенком у нас відбулася "дуже хороша дискусія", було досягнуто прогресу

Гройсман виступає за формування законодавства із концесії доріг і ДПП у цій сфері

Трамп доручив розширити співпрацю з Україною у військово-технічній сфері - Порошенко

Україна розробляє законопроект про реінтеграцію Донбасу, який представлять іноземним партнерам - Порошенко

У Порошенка почалися переговори в Білому домі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить тренажер на price.ua
РЕКЛАМА