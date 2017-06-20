Після візиту до США Порошенка очікують у Брюсселі

Представництво Європейського Союзу в Україні повідомляє, що президента України Петра Порошенка очікують із візитом в Брюсселі після його поїздки до Вашингтона (США).

"Одразу після амбітного візиту до США очікуємо президента України в Брюсселі", - повідомляє Представництво ЄС в Україні на сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, у вівторок, 20 червня, президент України зустрівся з віце-президентом США Майком Перрі. Потім у нього мають відбутися переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Того ж дня глава держави проведе переговори з міністром оборони Джеймсом Меттісом, з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, президентом Світового банку Джимом Ен Кімом.

Очікується, що за підсумками переговорів з Д.Трампом Порошенко поспілкується з представниками ЗМІ.