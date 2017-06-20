У Порошенка почалися переговори в Білому домі

Президент України Петро Порошенко прибув на переговори до Білого дому (Вашингтон, США).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", глава Української держави прибув до Білого дому, де о 10:30 за Вашингтоном мають розпочатися переговори з віце-президентом США Майком Пенсом. Після цього П.Порошенко і М.Пенс перейдуть до Овального кабінету для спілкування з президентом США Дональдом Трампом.

Переговори П.Порошенка в Білому домі тривають без преси, очікується, що глава Української держави за підсумками зустрічей зробить заяву для ЗМІ.