Порошенко не вбачає необхідності у зміні мінського формату у врегулюванні ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не бачить необхідності в зміні мінського формату щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Я не бачу в цьому ніякої необхідності. США є нашим партнером, ми зацікавлені в залученні США до ефективного процесу. США є країною-гарантом за Будапештським меморандумом і сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість США у підтримці нашої держави", - сказав П.Порошенко у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалося під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання зміни мінського формату.