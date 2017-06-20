Політика

19:11 20.06.2017

Порошенко не вбачає необхідності у зміні мінського формату у врегулюванні ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не бачить необхідності в зміні мінського формату щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Я не бачу в цьому ніякої необхідності. США є нашим партнером, ми зацікавлені в залученні США до ефективного процесу. США є країною-гарантом за Будапештським меморандумом і сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість США у підтримці нашої держави", - сказав П.Порошенко у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалося під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання зміни мінського формату.

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