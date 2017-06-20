Порошенко і Трамп обговорили взаємодію щодо імплементації Мінських угод

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні обговорив питання імплементації Мінських угод.

"Було оголошено про те, що США залишаються відданими Мінським угодами. Упевнений в тому, що ми маємо вимагати від Росії повної імплементації Мінських угод, причому пакет з безпеки, який полягає в припинені вогоню, відведені російської артилерії, танків, систем залпового вогню, забезпечені повного доступу СММ до територій, зокрема й з кордоном, і ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені", - сказав П.Порошенко журналістам у вівторок у Вашингтоні, після переговорів у Білому домі.

Глава Української держави зазначив, що не вбачає необхідності у зміні "мінського формату" щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Я не бачу в цьому ніякої необхідності. США є нашим партнером, ми зацікавлені в залученні США до ефективного процесу. США є країною-гарантом за Будапештським меморандумом і сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість США в підтримці нашої держави", - сказав П.Порошенко

Як повідомлялося, 15 червня представник державного департаменту США Хізер Нойерт повідомила, що США можуть підтримати відмінний від мінського формат врегулювання кризи в Україні, якщо він буде розроблений і слугуватиме досягненню миру.

"Якщо сторони дійдуть згод при дотриманні іншого механізму, і якщо він буде успішним, ми б підтримали його", - сказала вона, зазначивши, що "США залишаються відданими Мінським угодам".

Х.Нойерт водночас додала, що Вашингтон продовжує закликати сторони Мінських угод дотримуватися їх. "Ми не задоволені прогресом у виконанні угоди і глибоко занепокоєні ескалацією насильства на Донбасі", - наголосила вона.

Х.Нойерт додала, що "не чула, щоб США пропонували якийсь новий план".