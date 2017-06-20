Україна розробляє законопроект про реінтеграцію Донбасу, який представлять іноземним партнерам - Порошенко

Розробка законопроекту про державну політику щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі наразі триває, передбачається його громадське обговорення та презентація іноземним партнерам України, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Ми розробляємо законопроект. Я хотів би наголосити, що у нас буде громадське обговорення, має бути враховано більшість точок зору ... (які - ІФ) безумовно, будуть представлені нашим міжнародним партнерам", - сказав П.Порошенко журналістам у вівторок у Вашингтоні після переговорів у Білому Домі з президентом США Дональдом Трампом, відповідаючи на запитання журналістів про розробку законопроекту щодо реінтеграції Донбасу.

Як повідомлялося, 14 червня П.Порошенко заявив, що за його дорученням триває розробка проекту закону по реінтеграцію Донбасу, що перебачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти та народні депутати. Законопроект ґрунтується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Раніше, 13 червня, секретар РНБО О.Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію та перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "лише посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території".

Заступник глави фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук пояснював, що цей законопроект передбачає розширення можливості використання Збройних сил України на Донбасі: "Буде збудований замість оперативного штабу антитерористичної операції оперативний штаб, до якого входитимуть всі наші військові підрозділи, які ми можемо використовувати, також сюди будуть інтегровані цивільні та військові адміністрації".

15 червня прес-служба РНБО повідомила, що експерти, які спеціалізуються на питаннях зовнішньої політики, безпеки і оборони, підтримали концепцію законопроекту "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей".

19 червня перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що робота над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" незабаром завершиться і його буде винесено на засідання РНБО.

Того ж дня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що концепцію законопроекту про реінтеграцію окупованих територій Донбасу наразі обговорюють, текст документа не готовий.

20 червня представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект про державну політику щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі буде внесено до парламенту після повернення П.Порошенка з США.

П.Порошенко перебуває з візитом у Вашингтоні 19-20 червня.