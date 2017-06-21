Політика

09:36 21.06.2017

Порошенко і Тіллерсон обговорили шляхи надання оборонної зброї для України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

"Крім того, обговорювалися шляхи надання оборонної зброї для України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненими прес-службою глави Української держави у вівторок вночі.

Сторони також обговорили шляхи посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва України та США.

Під час зустрічі обговорювалися шляхи інституціоналізації двостороннього співробітництва в сфері безпеки.

Напередодні зустрічі "Великої двадцятки", яка відбудеться в Німеччині, співрозмовники скоординували позиції щодо припинення російської агресії на Донбасі і повернення Криму. У зв'язку з цим П.Порошенко представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Під час зустрічі була досягнута домовленість продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків.

Президент України і держсекретар США обговорили питання звільнення українських заручників і погодилися, що це має бути вирішене в максимально швидкий спосіб.

Р.Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Держсекретар США підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

П.Порошенко запросив Р.Тіллерсона відвідати Україну.

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