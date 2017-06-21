Антиросійські санкції збережуться доти, доки Москва не буде повністю виконувати мінські угоди - глава Мінфіну США

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

"Ця адміністрація прихильна до дипломатичного процесу, який гарантував би суверенність України, і послаблення санкцій не буде, доки Росія не буде виконувати своїх обов'язків у рамках мінських угод", - зазначив С.Мнучін, слова якого наводяться на сайті Мінфіну.

Він також зазначив, що доповнені у вівторок обмежувальні заходи щодо Москви орієнтовані на те, щоб продовжувати чинити тиск на РФ у зв'язку з ситуацією на сході України.

"Ці заходи дозволять і далі чинити тиск на Росію, щоб працювати в напрямку дипломатичного врегулювання", - наводяться слова глави Мінфіну США на сайті відомства.

Представник Білого дому Шон Спайсер під час брифінгу також зазначив, що США не мають наміру послаблювати антиросійські санкції доти, "доки Росія не залишить схід України".

"Саме через це діють санкції. Поки вони (Росія - ІФ) не полишить Східну Україну, наші санкції щодо Росії будуть діяти", - заявив Ш.Спайсер.