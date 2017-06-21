ВР закликала Європарламент ввести додаткові торгові преференції для українських товарів

Верховна Рада України звернулася до Європейського парламенту із закликом ввести додаткові торгові преференції для українських товарів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову №6517, хоч і не з першої спроби, але проголосували 230 народних депутатів.

Зокрема, у своєму зверненні український парламент просить Європейський парламент "ухвалити проект законодавчої ініціативи про введення додаткових автономних преференцій на товари, виготовлені в Україні, в редакції, запропонованій Європейською Комісією, без винятків і скорочень".

У зверненні також зазначається, що "такі торгові преференції стануть насамперед важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною".

Як повідомлялося, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України, депутати водночас не підтримали пропозицію про підвищення квот на українську пшеницю, томати і сечовину.

У вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на низку товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квоти на кукурудзу на 650 тис. тонн, пшеницю - 100 тис. тонн, ячмінь - 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, мед - 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, перероблені томати - 5 тис. тонн.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій в рамках затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки для яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів - 8 тис. тонн, сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла - 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів - 1,5 тис. тонн, яєць - 3 тис. тонн, свинини - 40 тис. тонн.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, із пшениці становили 950 тис. тонн, ячменю - 250 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, меду - 5 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, виноградного і яблучного соку - 10 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, часнику - 500 тонн.