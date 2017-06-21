Політика

11:47 21.06.2017

ВР закликала Європарламент ввести додаткові торгові преференції для українських товарів

Верховна Рада України звернулася до Європейського парламенту із закликом ввести додаткові торгові преференції для українських товарів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову №6517, хоч і не з першої спроби, але проголосували 230 народних депутатів.

Зокрема, у своєму зверненні український парламент просить Європейський парламент "ухвалити проект законодавчої ініціативи про введення додаткових автономних преференцій на товари, виготовлені в Україні, в редакції, запропонованій Європейською Комісією, без винятків і скорочень".

У зверненні також зазначається, що "такі торгові преференції стануть насамперед важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною".

Як повідомлялося, Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України, депутати водночас не підтримали пропозицію про підвищення квот на українську пшеницю, томати і сечовину.

У вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на низку товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квоти на кукурудзу на 650 тис. тонн, пшеницю - 100 тис. тонн, ячмінь - 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, мед - 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, перероблені томати - 5 тис. тонн.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій в рамках затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки для яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів - 8 тис. тонн, сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла - 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів - 1,5 тис. тонн, яєць - 3 тис. тонн, свинини - 40 тис. тонн.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, із пшениці становили 950 тис. тонн, ячменю - 250 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, меду - 5 тис. тонн, оброблених томатів - 10 тис. тонн, виноградного і яблучного соку - 10 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, часнику - 500 тонн.

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