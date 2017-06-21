Кабмін затвердив концепцію програми співпраці з українською діаспорою до 2020 р.

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію державної програми співпраці з українською діаспорою на 2017-2020 роки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Кабмін визначив Міністерство закордонних справ державним замовником програми і доручив йому в місячний термін спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади подати проект держпрограми.

У концепції зазначено, що українці мають одну з найбільших діаспор у світі, тому українці за кордоном можуть сприяти реалізації інтересів України та формування її міжнародного іміджу.

Передбачається, що в результаті реалізації майбутньої програми співпраці вдасться: створити умови для консолідації зусиль діаспори з метою сприяння розвитку в Україні незалежної, демократичної і правової держави; забезпечити постійну підтримку України в обстоюванні її інтересів; затвердити позитивний імідж України в світі та сприяти створенню груп, що підтримують реалізацію інтересів України в країнах проживання діаспори.

Також планується, що реалізація програми сприятиме євроінтеграційним процесам в Україні, збереженню і розвитку української мови.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що її відомство має низку програм співпраці з українською діаспорою.