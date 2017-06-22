Порошенко обговорював у США поглиблення співпраці в енергетиці

Президент України Петро Порошенко обговорив із керівництвом США поглиблення співпраці в енергетичній сфері.

"Окремо ми обговорили питання енергетичної співпраці і енергетичної безпеки", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу.

За його словами, сторони обговорили питання закупівлі американського вугілля, що має замінити вугілля з окупованих територій, постачання якого припинені в зв'язку з конфіскацією РФ українських вугільних шахт.

"Ми домовилися активізувати співпрацю в цьому напрямі, так само, як і в питанні ядерної енергетики, будівництва заводу зберігання ядерних відходів для того, щоб прибрати залежність від РФ", - сказав П.Порошенко.