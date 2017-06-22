Подання ГПУ на зняття з нардепів недоторканності до профільного комітету Ради не надходили - Пинзеник

До регламентного комітету Верховної Ради наразі не надійшло жодного подання про позбавлення недоторканності народних депутатів від Генеральної прокуратури, заявляє перший заступник глави регламентного комітету Павло Пинзеник.

"На сьогодні ніяких документів, що стосуються подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, ... немає", - заявив П.Пинзенник журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

Як повідомлялося, в середу ввечері прес-секретар голови парламенту Андрія Парубія Андрій Ковальов повідомив, що подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради і спікер направив їх до регламентного комітету. За його словами, подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

Перед цим генеральний прокурор Ю.Луценко повідомив про направлення до парламенту подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт О.Лозового, О.Довгого, Є.Дейдея і Б.Розенблата. Пізніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Ю.Луценко вніс до парламенту подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Полякова.