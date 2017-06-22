Рада прийняла законопроект про Конституційний Суд України

Верховна Рада прийняла за основу проект закону про Конституційний Суд (№6427-д).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у першому читанні ініціативу підтримав 231 народний депутат на пленарному засіданні в четвер.

Згідно з проектом закону, до складу Конституційного Суду входять 18 суддів: по 6 суддів призначають президент України, Верховна Рада і з'їзд суддів України. Водночас КС отримає повноваження на здійснення конституційних проваджень за умови вступу в повноваження не менше двох третин суддів.

Законопроект передбачає, що в складі КС України діють Велика палата, 2 сенати і 6 колегій. Вони діють як Конституційний Суд у межах, визначених цим документом.

Згідно з ініціативою, формами звернення до КС є конституційне подання, конституційне звернення і конституційна скарга.

Конституційною скаргою, згідно із законопроектом, буде клопотання про перевірку на відповідність Конституції України закону або його окремих положень, що застосований в остаточному судовому рішенні. У разі ухвалення проекту закону, звертатися за конституційними скаргами зможуть особи, які вважають, що застосований в остаточному судовому рішенні в їхній справі закон України або його положення суперечать Основному закону.

Автори ініціативи пропонують, щоб суддів призначали на 9 років без можливості повторного призначення. Передбачається, що кандидатів у судді КС відбиратимуть на конкурсній основі. Конкурсні комісії формуватимуть органи, які призначають суддів. На суддів КС поширюватиметься закон про державну службу.

Суддею КС, згідно із законопроектом, зможе бути громадянин України, що розмовляє державною мовою, який на день призначення досяг 40 років, з вищою юридичною освітою і стажем професійної діяльності не менше 15 років. Крім того, законом передбачено відбір суддів КС на конкурсній основі.

Повноваження судді припинятимуться після досягнення 70 річного віку. Припиняти повноваження суддів КС буде сам Суд.

Проект закону передбачає, що посадовий оклад судді КС встановлюється в розмірі окладу судді Верховного суду. Винагорода судді КС складатиметься з посадового окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в цій судовій інстанції.

Під час обговорення законодавчої ініціативи на пленарному засіданні деякі народні депутати висловлювали обурення з приводу того, що цей законопроект розглядають на поточній сесії, адже аналогічний документ раніше було відхиленио, і це називали порушенням регламенту Верховної Ради.

Раніше, 8 червня, народні депутати відмовилися підтримати в першому читанні цей законопроект №6427-д і направили його на повторне перше читання.

Як повідомлялося, 12 квітня парламент відхилив законопроект про Конституційний Суд України (№5336-1). Стаття 107 регламенту Верховної Ради передбачає, що відхилений законопроект або законопроект, який повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній та наступній за нею позачергових сесіях парламенту відповідного скликання.