Політика

11:37 22.06.2017

У Раді зареєстровано пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи, йдеться на сайті парламенту.

Загалом на сайті парламенту 22 червня зареєстровано 4 законопроекти: №6614 "Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", №6615 "Проект закону про внесення змін до ст.588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення", № 6616 "Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення", №6617 "Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій".

Наразі тексти законопроектів на сайті Ради не опубліковано.

Згідно з наявними в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна" текстам законопроектів, пенсійна реформа передбачає підвищення мінімально необхідного для виходу на пенсію страхового стажу з 1 січня 2018 року зі 15 до 25 років і подальше щорічне його збільшення на рік.

Також проект передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок до 15 мінімальних заробітних плат (на сьгодні - 48 тис. грн).

Проект передбачає збільшення розміру ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) частці підприємств зі шкідливими умовами праці до 37% за першим списком і до 29% за другим списком. Для інших роботодавців ставка ЄСВ у 22% збережеться.

Як повідомлялося, 21 червня Кабмін схвалив проект пенсійної реформи.

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