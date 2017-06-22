Гройсман прибув до Ради і просить розглянути зміни до держбюджету-2017

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на пленарне засідання Верховної Ради в четвер і попросив протягом дня розглянути законопроект №6600 про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік.

"Я вдячний, що ви включили до порядку денного питання зміни до бюджету. З огляду на те, що це дуже важливий документ, що передбачає фінансування субсидій для українських громадян, заробітну плату в оборонному секторі, фінансування заробітних плат для лікарів, фінансування програми "Безкоштовні ліки", багато інших важливих проектів, я дуже просив би вас сьогодні прийняти рішення про розгляд цього законопроекту саме сьогодні", - сказав В.Гройсман у парламенті в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати проголосували за те, щоб законопроект № 6600 розглянути в четвер.

Як зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, це відбудеться на вечірньому пленарному засіданні.