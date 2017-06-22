Роботу над Угодою про асоціацію Україна-ЄС буде завершено через кілька тижнів

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що роботу над Угодою про асоціацію між Європейським Союзом і Україною буде завершено через кілька тижнів.

"Через кілька тижнів ми завершимо роботу над Угодою про асоціацію. Це буде наступним кроком на шляху до безпеки і стабільності", - сказав він під час спільної заяви з президентом України Петром Порошенком у четвер у Брюсселі.

За словами Д.Туска, над кожним успіхом України доводилося працювати і ніщо не діставалося їй "просто так".

У свою чергу президент України Петро Порошенко подякував Д.Туску за успішні переговори і сказав, що з нетерпінням очікує візиту президента Європейської Ради до Києва в липні.

"Я чекаю, коли ми зустрінемося в Україні 12-13 липня в Києві", - сказав П.Порошенко.