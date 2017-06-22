Порошенко відвідає Грузію

Президент України Петро Порошенко в липні поточного року відвідає з державним візитом Грузію.

"Я зараз вам розкрию інформацію, що перший державний візит до Грузії відбудеться в липні цього року", - сказав П.Порошенко в четвер у Брюсселі, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

Як повідомлялося, 26 травня президент України привітав свого грузинського колегу Георгія Маргвелашвілі з Днем незалежності Грузії і висловив упевненість, що його майбутній візит сприятиме інтенсифікації багатогранного взаємодії між обома державами.

"Упевнений, що наша зустріч у рамках мого запланованого візиту в Грузію додасть істотного імпульсу подальшому зміцненню діалогу на всіх рівнях та інтенсифікації багатогранної взаємодії між обома державами", - зазначено в листі П.Порошенка на ім'я Г.Маргвелашвілі, оприлюдненому на сайті глави Української держави.