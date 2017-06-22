Порошенко: Україна не має наміру розслідувати будь-яку діяльність Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна не має наміру проводити будь-які розслідування щодо колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

"Я не збираюся з ким-небудь розслідувати діяльність українських громадян. Це перше. І друге - я не сприймаю ідею давати оцінку діяльності Саакашвілі в моїй країні, оскільки я його запросив допомогти мені впроваджувати реформи в Одеській області", - сказав П.Порошенко в Брюсселі в четвер, відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Україна проводити розслідування діяльності М.Саакашвілі.

При цьому він додав, що кожен може побачити "результати діяльності" М.Саакашвілі на посаді керівника Одеської області.