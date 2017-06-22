Політика

17:14 22.06.2017

Порошенко: Україна не має наміру розслідувати будь-яку діяльність Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна не має наміру проводити будь-які розслідування щодо колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

"Я не збираюся з ким-небудь розслідувати діяльність українських громадян. Це перше. І друге - я не сприймаю ідею давати оцінку діяльності Саакашвілі в моїй країні, оскільки я його запросив допомогти мені впроваджувати реформи в Одеській області", - сказав П.Порошенко в Брюсселі в четвер, відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Україна проводити розслідування діяльності М.Саакашвілі.

При цьому він додав, що кожен може побачити "результати діяльності" М.Саакашвілі на посаді керівника Одеської області.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Продовження ЄС санкцій проти РФ сприятиме виконанню Москвою компонента безпеки мінських угод

Порошенко в Брюсселі проводить зустріч із Меркель

Завершити узгодження списку полонених і розпочати процес обміну заплановано до 5 липня

Кучма: США мають виконати Будапештський протокол

Роботу над Угодою про асоціацію Україна-ЄС буде завершено через кілька тижнів

ОСТАННЄ

Порошенко відвідає Грузію

ВР має намір до 2023 року звільнити від митних зборів імпорт для виробництва кіно

Політична еліта України має об'єднатися для вирішення конфлікту і розвитку економіки - Кучма

Робгрупа займається підготовкою законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Порошенко: В ЄС запевнили в продовженні санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Компьютерные аксессуары купить
РЕКЛАМА