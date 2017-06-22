Продовження ЄС санкцій проти РФ сприятиме виконанню Москвою компонента безпеки мінських угод

Президент України Петро Порошенко вважає, що рішення про продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії буде мотивувати останню виконувати мінські угоди.

"Чому сьогодні дуже важливий день і ми повинні бути в Брюсселі? Тому що саме сьогодні відбудеться засідання Ради Євросоюзу, де буде ухвалено, і тепер ми це вже точно знаємо, рішення з приводу продовження санкцій проти РФ аж до повної імплементації мінських угод, зокрема і їхнього компонента безпеки", - сказав президент журналістами за підсумками візиту в Брюссель.

Він додав, що останнім часом ситуація на Донбасі загострюється, відбуваються атаки на представників СММ ОБСЄ, а також атаки на цивільні об'єкти.

"І реакція наших партнерів з Євросоюзу така сама, як і реакція наших партнерів у США, - що санкції будуть продовжені", - сказав П.Порошенко.

Президент України додав, що саме ця тема була в центрі уваги під час низки двосторонніх зустрічей з європейськими лідерами, які відбулися в Брюсселі в четвер.

"Думаю, що це перемога українського народу, української держави, української дипломатії. Це сильна мотивація для того, що б повернути Росію за стіл переговорів і забезпечити виконання компонента безпеки Мінських угод", - сказав він.

Термін дії секторальних санкцій ЄС щодо Росії закінчується 31 липня. Раніше повідомлялося, що саміт 22-23 червня має намір рекомендувати прийняти рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням мінських угод. При цьому за повідомленням високопоставленого чиновника ЄС глави держав і урядів дадуть оцінку стану мінських угод.

Крім цього, 19 червня Європейський Союз затвердив рішення про продовження до 23 червня 2018 року обмежувальних заходів щодо Росії за незаконну анексію Криму і Севастополя.