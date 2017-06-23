Конгрес США планує надати Україні військову допомогу в 2018 фінансовому році
Конгрес США планує надати Україні військову допомогу в 2018 фінансовому році, заявив глава комітету з питань збройних мул Палати представників Конгресу США Мек Торнбері, повідомляє The Hill.
Згідно із заявою М.Торнбері міністерству оборони США виділяються кошти для протидії загрозам з боку Росії і Північної Кореї.
"Він (законопроект - ІФ) передбачатиме військову допомогу Україні і заклик до адміністрації надати летальну допомогу, щоб українці могли захистити себе від агресії, яка йде до них зі сходу", - сказав М.Торнбері.
Видання також зазначає, що в законопроекті йдеться про виділення Україні "мільйонів" для навчання і оснащення армії.
Крім того, конгресмен зазначив, що до законопроекту внесено низку елементів, покликаних "ще більше зміцнити нашу прихильність НАТО і Україні".