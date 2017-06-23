Політика

15:22 23.06.2017

Турчинов: РНБО України розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу найближчим часом

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що найближчим часом РНБО на засіданні розгляне законопроект про реінтегарцію непідконтрольних владі країни районів Донецької та Луганської областей для подальшого передання його до Верховної Ради.

"Закон готовий, зараз експерти з питань безпеки та правознавці відпрацьовують окремі його деталі, і найближчим часом, ви знаєте, що президент вже повернувся з дуже важливого закордонного відрядження, у нас буде проведено РНБО і після схвалення цього закону на РНБО, президент його направить до Верховної Ради ", - сказав він журналістам у п'ятницю в Харкові, відповідаючи на запитання агентства" Інтерфакс-Україна ".

Секретар РНБО України додав, що сподівається на затвердження Верховною Радою цієї законодавчої ініціативи ще поточної сесії.

"Я дуже сподіваюся, що депутати, які налаштовані на те, щоб не лише відпочивати, але й працювати, все-таки зможуть його прийняти ще на цій сесії. Я їх про це дуже прошу", - додав О.Турчинов.

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останнє пленарне засідання поточної, 6-ї, сесії VІІІ скликання відбудеться 14 липня.

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