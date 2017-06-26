ПАРЄ в четвер може внести зміни до регламенту, що надасть можливість звільнити Аграмунта

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер може внести зміни до регламенту організації, що надасть можливість звільнити з посади президента асамблеї, стверджує народний депутат України, члени делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський.

"З'явилася доповідь, що дозволяє вже в четвер внести зміни до регламенту і зняти з посади президента. Спроба зняти це питання з порядку денного провалилася з перевагою в один голос, здогадайтеся чий", - написав Г.Логвинський на своїй сторінці Facebook у понеділок.

Він зазначив, що в регламенті ПАРЄ не передбачена процедура імпічменту.

Народний депутат також нагадав, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт втратив довіру, був відсторонений від деяких обов'язків і позбавлений певних прав, а також дав обіцянку піти з посади після прийняття рішення про недовіру його ж політичною групою.

"Однак можу сказати, що зараз з гордо піднятою головою Педро заявив, що він не буде добровільно подавати у відставку", - наголосив Г.Логвинський.