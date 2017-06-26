Порошенко і Макрон домовилися про консультації Нормандського формату

Президент України Петро Порошенко заявив про домовленість з президентом Франції Емманюелем Макрона провести консультації для підвищення ефективності зустрічі в Нормандському форматі.

"Ми домовилися про те, щоб провести консультації і погодити позиції, щоб підвищити ефективність можливої зустрічі у Нормандському форматі. Нам не потрібні багатогодинні переговори. Ми впевнені, що мають бути якісно підготовлені документи, затвердження яких має принести мир", - сказав він у понеділок у Парижі на спільній з президентом Франції Емманюелем Макроном прес-конференції в рамках робочого візиту глави української держави.