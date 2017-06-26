Політика

14:21 26.06.2017

Агресором на Донбасі є РФ і ми всі це знаємо - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що агресором на сході України виступає РФ і це є загальновідомим фактом.

"Агресія надходить із Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо, що анексія Криму є незаконною, значить, ми всі знаємо, хто розпочав війну і хто створив цю ситуацію і в якій ситуації ми перебуваємо", - сказав Е.Макрон на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу в Парижі в понеділок.

Президент України зазначив, що вчора сили антитерористичної операції затримали серед бойовиків російських громадян, документи і свідчення яких П.Порошенко продемонстрував Е.Макрону.

П.Порошенко додав, що тепер Росії буде важче дотримуватися позиції, що на Донбасі немає регулярних російських військ.

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