Порошенко підтримує пропозиції Франції стосовно Донбасу, які можуть назвати "формулою Макрона"

Проекти рішень "Нормандського формату", які можуть отримати назву "формула Макрона", можуть стати планом деокупації Донбасу, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Мені дуже подобається підхід пана президента, орієнтований на результат, конкретний, практичний і без зайвих розмов. Наші домовленості, що ми покладемо на папір проекти можливих рішень "Нормандського формату", можливо вони будуть називатися "формула Макрона", але ми зможемо пред'явити суспільству план досягнення миру і деокупації сходу України", - сказав П.Порошенко в понеділок у Парижі на спільній з президентом Франції Емманюелем Макроном прес-конференції у рамках робочого візиту до Франції.

У свою чергу, Е.Макрон зазначив: "Ми очікуємо результату. Рішення, яке я запропонував президенту Порошенку, усім сторонам Нормандського формату і, власне, я вже це зробив президенту Путіну: я б хотів, щоб спочатку були на папері викладені попередні умови, які потрібно виконати, зусилля, яких мають докласти сторони".

За словами президента Франції, йдеться про відвід військових сил і зброї, допуск міжнародних спостерігачів на всі точки і звільнення заручників.

Е.Макрон зазначив, що потрібно відійти від позиції приховування реальної ситуації і розпочати об'єктивно оцінювати ситуацію. "Нам потрібно мати об'єктивну картину. Коли всі глави держав погодяться з цією об'єктивною картиною, завдяки роботі наших спільних команд ми зможемо підготувати базу, на якій ми зможемо зустрітися, маючи всі вихідні дані", - сказав він, додавши, що в такій ситуації буде рух вперед.

Президент Франції зазначив, що конфлікт на Донбасі триває довго і потрібно колективно прийняти рішення, що матиме позитивний результат. "Я більш детально і вже в остаточному викладі маю доопрацювати цей документ і мені здається, що канцлер Меркель (я буду обговорювати з нею це питання) погодиться з цим методом", - висловив сподівання Е.Макрон.